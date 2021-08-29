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08:39 29.08.2021

Украинская легкоатлетка Зубковская завоевала "золото" по прыжкам в длину на Паралимпиаде в Токио

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Украинская легкоатлетка Зубковская завоевала "золото" по прыжкам в длину на Паралимпиаде в Токио

Украинская легкоатлетка Оксана Зубковская завоевала золотую медаль по прыжкам в длину на Паралимпийских играх в Токио, сообщается в Twitter Паралимпиады.

Спортсменка выиграла финальный этап с результатам 5,54 м.

Отмечается, что это четвертое золото Зубковской подряд. На предыдущих Паралимпиадах в Пекине, Лондоне и Рио спортсменка также ставала чемпионкой.

Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 9 сентября. Украинские спортсмены завоевали на них уже 36 наград - 10 золотых, 17 серебряных и 9 бронзовых. В общем медальном зачете украинская сборная занимает 5 место.

Теги: #золото #паралимпиада #прыжки
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Интерфакс-Украина
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