Франция и Великобритания предлагают создать в Кабуле зону безопасности - Макрон

ФРАНЦИЯ-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-АФГАНИСТАН-БЕЗОПАСНОСТЬ

Париж. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Париж и Лондон представят на экстренное заседание СБ ООН в понедельник проект резолюции с предложением о формировании в Кабуле зоны безопасности.

"Наше предложение по резолюции направлено на создание в Кабуле под контролем со стороны ООН зоны безопасности, которая позволила бы продолжить гуманитарные операции", - сказал Макрон в интервью французской газете Le Journal du Dimanche (JDD).

Создание такой зоны станет попыткой защиты людей, пытающихся покинуть Афганистан.

Макрон заявил в субботу, что Франция проводит предварительные переговоры с талибами о гуманитарной ситуации в Афганистане и возможной эвакуации большего числа людей.

Вооруженные силы США, которые охраняют аэропорт в Кабуле, должны быть выведены ко вторнику - крайнему сроку, установленному президентом Джо Байденом.

Франция и Великобритания уже объявили о прекращении операций по эвакуации из аэропорта Кабула. При этом британское Минобороны сообщило, что около 1 тыс. афганцев, входящих в зону риска, не будут вывезены.