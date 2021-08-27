Обнародование списков должников за ЖКУ в открытом доступе нарушает законы о защите персональных данных – Офис омбудсмена

Распространение поставщиками жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и балансодержателями домов списков должников с именами, адресами, номерами лицевых счетов и суммами задолженности, нарушает действующее законодательство, заявили в Офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

"Совокупность данных о номерах лицевых счетов, адресах, суммах задолженности должников в понимании закона Украины "О защите персональных данных" являются персональными данными, поэтому на них распространяются общие требования по обработке персональных данных", - сообщили в Офисе омбудсмена, комментируя поступающие многочисленные жалобы граждан на обнародование списков.

Как пояснили в Офисе, в соответствии со ст. 32 Конституции Украины никто не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины. Не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека.

Кроме того, согласно решению Конституционного суда, информацией о личной и семейной жизни лица являются любые сведения или совокупность сведений о физическом лице, которое идентифицировано или может быть конкретно идентифицировано. Такая информация является конфиденциальной и может быть распространена только с их согласия, кроме случаев, определенных законом.

"Учитывая указанное, размещение в свободном доступе такой информации является нарушением законодательства в сфере защиты персональных данных и влечет за собой административную ответственность", - заключили в Офисе омбудсмена.