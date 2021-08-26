Зеленский и Эмир Катара обсудили сотрудничество с целью эвакуации граждан из Афганистана

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани обсудили сотрудничество с целью эвакуации граждан из Афганистана

Как сообщает Офис президента Украины, стороны обсудили возможность налаживания действенного сотрудничества с целью эвакуации граждан Украины и других государств с территории Афганистана.

Кроме того, лидеры рассмотрели вопросы привлечения катарских инвестиций в экономику Украины, в частности открытие совместных предприятий в аграрной и промышленной сферах и наращивание военно-технического сотрудничества.

"Рассматриваю Катар как одного из главных партнеров в регионе Залива", - отметил Зеленский, предложив активизировать сотрудничество для достижения конкретных результатов.

В свою очередь Тамим бин Хамад Аль Тани поздравил Украину с 30-й годовщиной независимости и подчеркнул важность развития двусторонних отношений, в частности в торгово-экономической сфере, а также принял приглашение президента посетить Украину с официальным визитом.