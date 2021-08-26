Треть украинцев на День Независимости выехали из дома, вживую парад в центре столицы смотрели преимущественно киевляне – "Vodafone Украина"

На День Независимости треть украинцев выехали из дома, 10% отправились за пределы областей, свидетельствует статистика мобильного оператора "Vodafone Украина", распространенная в четверг.

Согласно ей, топ-10 популярных для туризма областей, куда приезжали украинцы на День Независимости, выглядит так: Киевская область и Киев, Днепропетровская область, Донецкая, Запорожская, Одесская, Николаевская, Житомирская, Полтавская, Харьковская, Винницкая.

Согласно аналитике перемещений, вживую парад на Крещатике смотрели преимущественно киевляне, лишь немногим более 1% жителей других городов Украины отправились в Киев 24 августа. Большинство из них приехали из Киевской области.

В целом топ-5 областей по количеству их жителей, посетивших Киев на День Независимости, согласно статистике оператора, выглядит так: Киевская область, Донецкая, Полтавская, Черниговская, Харьковская.

"Подавляющее большинство соотечественников остались праздновать в Украине. Только 0,64% украинцев отправились за границу в эти дни. Среди популярных направлений были Турция, Польша, Греция, Черногория и Хорватия, Египет, Грузия и Молдова", - рассказали в компании.

"Vodafone Украина" отмечает, что данная информация подготовлена на основе обезличенных больших данных, которые оператор использует для предоставления услуг Vodafone Analytics. Эти услуги позволяют получить точную геоаналитику, описать портрет целевой аудитории, организовать таргетированную рекламу, получить модель Look-a-like.