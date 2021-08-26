События

18:52 26.08.2021

Треть украинцев на День Независимости выехали из дома, вживую парад в центре столицы смотрели преимущественно киевляне – "Vodafone Украина"

1 мин читать
Треть украинцев на День Независимости выехали из дома, вживую парад в центре столицы смотрели преимущественно киевляне – "Vodafone Украина"

На День Независимости треть украинцев выехали из дома, 10% отправились за пределы областей, свидетельствует статистика мобильного оператора "Vodafone Украина", распространенная в четверг.

Согласно ей, топ-10 популярных для туризма областей, куда приезжали украинцы на День Независимости, выглядит так: Киевская область и Киев, Днепропетровская область, Донецкая, Запорожская, Одесская, Николаевская, Житомирская, Полтавская, Харьковская, Винницкая.

Согласно аналитике перемещений, вживую парад на Крещатике смотрели преимущественно киевляне, лишь немногим более 1% жителей других городов Украины отправились в Киев 24 августа. Большинство из них приехали из Киевской области.

В целом топ-5 областей по количеству их жителей, посетивших Киев на День Независимости, согласно статистике оператора, выглядит так: Киевская область, Донецкая, Полтавская, Черниговская, Харьковская.

"Подавляющее большинство соотечественников остались праздновать в Украине. Только 0,64% украинцев отправились за границу в эти дни. Среди популярных направлений были Турция, Польша, Греция, Черногория и Хорватия, Египет, Грузия и Молдова", - рассказали в компании.

"Vodafone Украина" отмечает, что данная информация подготовлена на основе обезличенных больших данных, которые оператор использует для предоставления услуг Vodafone Analytics. Эти услуги позволяют получить точную геоаналитику, описать портрет целевой аудитории, организовать таргетированную рекламу, получить модель Look-a-like.

Теги: #аналитика #день_независимости #vodafone_украина #передвижение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:11 25.08.2021
Fitch изменило на "позитивный" прогноз по суверенным облигациям "Vodafone Украина"

Fitch изменило на "позитивный" прогноз по суверенным облигациям "Vodafone Украина"

20:48 24.08.2021
Чета Зеленских посетила концерт Андреа Бочелли, организованный в Киеве на 30-летие Дня Независимости

Чета Зеленских посетила концерт Андреа Бочелли, организованный в Киеве на 30-летие Дня Независимости

18:59 24.08.2021
Правоохранители обеспечили безопасность во время мероприятий по случаю Дня Независимости

Правоохранители обеспечили безопасность во время мероприятий по случаю Дня Независимости

16:39 24.08.2021
Лидеры США, Германии, Великобритании, Швеции, Нидерландов и других стран поздравили Украину с 30-летием независимости

Лидеры США, Германии, Великобритании, Швеции, Нидерландов и других стран поздравили Украину с 30-летием независимости

10:35 24.08.2021
Военный парад по случаю 30-й годовщины независимости Украины

Военный парад по случаю 30-й годовщины независимости Украины

07:00 24.08.2021
24 августа: Какой сегодня праздник

24 августа: Какой сегодня праздник

05:39 24.08.2021
В День Независимости Украины в центре Киева временно ограничат движение транспорта

В День Независимости Украины в центре Киева временно ограничат движение транспорта

12:32 23.08.2021
Украинские правоохранители перешли на усиленный вариант несения службы в связи с празднованием Дня независимости

Украинские правоохранители перешли на усиленный вариант несения службы в связи с празднованием Дня независимости

12:11 23.08.2021
Курц поздравил Украину и лично Кличко с Днем независимости - КГГА

Курц поздравил Украину и лично Кличко с Днем независимости - КГГА

11:04 23.08.2021
В День независимости Украины в Киеве изменят движение общественного транспорта

В День независимости Украины в Киеве изменят движение общественного транспорта

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Взрыв близ кабульского аэропорта организовал смертник - ТВ

В кабульский медцентр поступили более 30 раненых из аэропорта, шестеро скончались

Жертвами теракта в Кабуле стали 13 человек, среди погибших есть дети - СМИ

Не менее трех военных США ранены в результате взрыва близ аэропорта в Кабуле - Fox News

Правоохранители начали уголовное дело по факту поджога дверей Секретариата омбудсмена, задержан мужчина из Киевской области

ПОСЛЕДНЕЕ

Около 60 раненых в результате взрывов в аэропорту доставлены в медцентр Кабула

Более 30 человек пострадали от взрывов на складе боеприпасов на юге Казахстана

Украина и Швейцария подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития украинского сектора ж/д транспорта

Новые атаки могут последовать в афганской столице после взрывов у аэропорта Кабула - ТВ

Рада в начале политического сезона сфокусируется на пакете законов, касающихся закрытия обязательств по МВФ - нардеп Железняк

Байден не намерен переносить сроки окончательного ухода США из Афганистана с 31 августа - ТВ

На юге Казахстана, где произошел взрыв в воинской части, эвакуируют население из близлежащих домов

Теракты в Кабуле, скорее всего, провели террористы из ИГ, считают в Лондоне

Взрыв близ кабульского аэропорта организовал смертник - ТВ

Кабмин утвердил Кузькина главой "Укравтодора"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА