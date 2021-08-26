Игорь Лысый победил в конкурсе на руководителя Госуправления делами и остается в должности

Руководитель Государственного управления делами Игорь Лысый продолжит работу на занимаемой должности, поскольку признан победителем соответствующего конкурса.

"Определить Лысого Игоря Васильевича победителем конкурса на занятие должности руководителя Государственного управления делами. Это распоряжение вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в распоряжении президента Украины Владимира Зеленского №539/2021-рп от 26 августа, опубликованном на сайте главы государства.

Как сообщалось, Зеленский назначил Лысого заместителем руководителя Государственного управления делами указом №15/2020 от 16 января. 22 мая глава государства присвоил ему третий ранг государственного служащего, а 18 июня указом №237/2020 назначил его временно исполняющим обязанности руководителя Госуправделами. В тот же день был уволен прежний руководитель ГУД Сергей Борзов в связи с назначением на должность главы Винницкой облгосадминистрации.

Позже Зеленский издал указ, согласно которому Лысый назначается руководителем Госуправделами с 15 декабря 2020 года путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19.

В прежние годы Лысый был гендиректором Международного детского центра "Артек".