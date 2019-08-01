Политика

13:21 01.08.2019

Зеленский назначил Борзова руководителем Госуправления делами

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Зеленский назначил Борзова руководителем Госуправления делами

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность руководителя Государственного управления делами Сергея Борзова, ранее занимавшего должность заместителя руководителя и исполняющего обязанности руководителя этого ведомства.

Соответствующие указы от 1 августа №№569/2019 и 570/2019 об увольнении Борзова с прежних должностей и №571/2019 о его назначении руководителем ведомства опубликованы на официальном сайте главы государства.

Борзов (1981 г.р.) в 2014 году был назначен пятым президентом Петром Порошенко заместителем руководителя Госуправления делами. В 2015-2016 годах и с 11 июня 2019 года он был временно исполняющим обязанности руководителя ведомства. Ранее баллотировался в Винницкий облсовет по спискам партии "Фронт змин".

До начала политической карьеры длительное время возглавлял команды КВН "Винницкие перцы" и "Сборная Украины".

Теги: #госуправление_делами #зеленский #борзов #кадры
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