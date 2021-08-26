Кабмин одобрил механизм признания организаций террористическими

Кабинет министров Украины на заседании в четверг поддержал изменения в законодательство, предусматривающие принцип признания организаций террористическими, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность").

"Организация признается террористической, если хотя бы один человек, который является ее членом или имеет другую связь с этой организацией, осуществляет террористическую деятельность, если эта деятельность охвачена умыслом хотя бы одного из организаторов или руководителей, либо конечного бенефициарного владельца", – написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Изменения в законодательство также предусматривают, что Служба безопасности Украины будет вести список организаций, признанных террористическими. Согласно утверждённому в Кабмине законопроекту, деятельность таких организаций на территории Украины запрещается.

Далее документ должна проголосовать Верховная Рада.