Кулеба: Ни один самолет, который должен был вывозить украинских граждан и иностранцев из Афганистана, не захвачен

Ни один самолет, который должен был вывозить украинских граждан и иностранцев из Афганистана, не находится в чьем-либо плену, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Были угрозы нашему самолету, но все эти проблемы мы решили. Ни один самолет, который должен вывозить украинских граждан или должен был вывозить украинских граждан и иностранцев, не находится в чьем-либо плену, под чьим-то контролем. Это был один из рабочих моментов, Евгений (Енин, заместитель министра иностранных дел Украины - ИФ) о нем рассказал, журналисты его подхватили, раскрутили, но как такового захвата самолета нет", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

Министр указал, что Енин, чьи слова о якобы захвате украинского самолета в Кабуле цитировали СМИ, - "это профессиональный опытный дипломат и человек, который в последние недели в буквальном смысле не спит, занимаясь эвакуацией наших граждан из Афганистана".

"Но конкретно в тот момент, когда прозвучали его слова об истории с нашим самолетом, он, очевидно, имел дело с не менее опытными журналистами, которые увидели сенсацию в отдельной фразе, вырвали ее из контекста и начали раскручивать. Это профессионально, я здесь претензий никаких не имею, я думаю, это была просто нехватка коммуникации", - отметил он.

Министр подчеркнул, что "организация эвакуации из Афганистана - это самая сложная операция, с которой нам когда-либо приходилось сталкиваться". "Потому что уровень вызовов и динамика ситуации там, в аэропорту Кабула, просто зашкаливали", - пояснил Кулеба.