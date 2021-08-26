Олимпийская чемпионка, которая отдала подаренную квартиру тренеру, получила еще одну

Обладательница бронзовой медали Ирина Коляденко, которая отдала подаренную ей квартиру в Ирпене своему тренеру Владимиру Яременко, получила еще одну, сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин в эфире 5 канала.

"Решили нашим городом, нашими предпринимателями вручить еще одну квартиру нашей Коляденко и показать пример другим громадам: если есть такая ситуация, то нужно вручать две квартиры", - сказал мэр Ирпеня.

Ранее сообщалось, что украинская спортсменка Ирина Коляденко, завоевавшая бронзовую медаль в вольной борьбе до 62 кг на Олимпийских играх в Токио, отдала подаренную ей квартиру в Ирпене своему тренеру Владимиру Яременко. Коляденко объяснила, что своим поступком хотела привлечь внимание к тому, что тренеры и все, кто стоят за спортсменами, также должны быть оценены, в том числе и в материальном отношении.

Спортсменка подчеркнула, что в Украине "к сожалению, тренеров оставляют без внимания".