Швейцария передала Украине 1,5 млн тестов на Covid-19 для пересекающих линию разграничения – посольство

Швейцария предоставила Украине в качестве гуманитарной помощи 1,5 млн тестов на коронавирусную инфекцию Covid-19 для использования на контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе, сообщается на странице посольства Швейцарии в Украине в Facebook в среду.

"Председатель Национального совета Швейцарии Андреас Эби во время визита на КПВВ "Станица Луганская" передал 1,5 млн антиген-тестов на Covid-19. Этой гуманитарной помощью на сумму CHF 6.7 млн Швейцария поддерживает способность Украины обеспечивать тестами гражданское население, которое переходит линию разграничения", - говорится в сообщении.