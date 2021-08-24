В Иране опровергли сообщения о возможном захвате самолета, эвакуировавшего украинцев из Афганистана

В иранском Управлении гражданской авиации назвали несоответствующими действительности сообщения о том, что ранее в августе украинский самолет, на котором вывозили украинцев из аэропорта Кабула, был захвачен, передает агентство "Мехр".

По словам представителя ведомства Мохаммада Хасана Зибакша, самолет, о котором идет речь, приземлился в понедельник в иранском Мешхеде для дозаправки, а затем сразу же вылетел в Киев. Он также добавил, что затем этот авиалайнер благополучно приземлился в Киеве.

Ранее некоторые СМИ сообщили со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина, что 17 августа неизвестные якобы захватили украинский самолет, прибывший в Кабул для эвакуации граждан Украины, вывезли на нем других пассажиров в Иран.

Позже в МИД Украины опровергли информацию о якобы "захваченном" в Кабуле (Афганистан) украинском самолете.

"Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо нет. Информация о "захваченном самолете", которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности", - сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.