24 августа: Какой сегодня праздник

Сегодня самый главный государственный праздник - День Независимости Украины.

Верховный совет УССР 24 августа 1991 года принял Акт провозглашения независимости Украины. Этот момент считается значимой и отправной точкой в истории возрождения нашего государства, а также обретения Украиной свободы и независимости.

В декабре 1991 года, был проведен всеукраинский референдум, на котором граждане озвучили свое мнение по поводу самостоятельности и независимости своей страны. И уже 20 февраля 1992 года правительство Украины издало постановление "О Дне Независимости Украины", в котором говорится: "Учитывая волю украинского народа и его извечное стремление к независимости, подтверждая историческую значимость принятия Акта провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года, Верховная Рада Украины постановляет считать день 24 августа Днем Независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный общенародный праздник Украины".

Украинцы отмечают 30-летие независимости своей страны, в течение которых они отстаивали свое право быть свободными. Борьба за свободу, идентичность и территориальную целостность государства продолжается и сегодня. Украинские защитники отстаивают независимость ценой собственной жизни.

Также сегодня Международный день против нетерпимости, дискриминации и насилия, основанного на музыкальном предпочтении, образе жизни и дресс-коде; Международный день странной музыки; День рождения картофельных чипсов; День Конституции Грузии; День национальных парков в Коста-Рике; День Пяртеля (праздник начала осени) в Эстонии.

В этот день:

1873 - На Черкасщине родился Фотий Красицкий, украинский живописец, график, внучатый племянник Т.Шевченко.

1894 - Во Львове родился Богдан Крыжановский, украинский дирижер, композитор, автор песни "Гей, наливаймо, повнії чари!"

1923 - В Ростове-на-Дону родился Виктор Михайлович Глушков, автор фундаментальных работ в области кибернетики, математики и вычислительной техники. Под его руководством Главная редакция "Украинской советской энциклопедии" выдала первую в мире "Энциклопедию кибернетики" в 2-х томах, вышедшей на украинском языке в 1973 году.

1938 — Газета "The Christian Century" впервые использовала термин "мыльная опера" по отношению к телесериалам.

1949 — Вступил в силу подписанный в апреле договор об образовании НАТО.

1981 — Вынесен приговор убийце Джона Леннона — Марку Дэвиду Чепмену — пожизненное заключение с правом подачи прошения о помиловании через 20 лет.

1995 — Вышла операционная система Windows 95.

2006 — Плутон перестал считаться планетой Солнечной системы и перешел в разряд карликовых планет.

Католическая церковь празднует День святого Варфоломея

Именины у Александра, Василия, Максима, Феодора, Макара, Марии.

Приметы дня:

Если 24 августа выпадает на новолуние и в это время стоит ясная погода – в сентябре будет мало дождей.

Если сегодня прекращает дуть ветер, который был несколько дней, то в скором времени будет хорошая погода.

Если во время восхода солнца пройдет дождь, то ненастье будет несколько дней.

Если утром над водоемами туман, значит будет несколько похожих дней.