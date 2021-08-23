Возвращение Крыма домой стоится обязательно, каким способом - будет зависеть от многих обстоятельств - секретарь СНБО

Возвращение Крыма домой состоится обязательно, каким способом - будет зависеть от многих обстоятельств, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Возвращение Крыма домой стоится обязательно. Каким способом - это будет зависеть от многих обстоятельств. У нас просчитано очень много вариантов, и мы будем вместе с нашими партнерами надеяться, что это произойдет в самые короткие сроки", - сказал Данилов на панельной дискуссии в рамках саммита Крымской платформы в Киеве в понедельник.

Секретарь СНБО отметил, что Украина идет политико-дипломатическим путем для возвращения Крыма.

"Но я хочу подчеркнуть, что если встанет вопрос по другому, то наша страна будет готова этот вопрос решать по другому. Я осознаю, что иногда бывает так, что открываются окна возможностей, и когда открывается окно возможностей, этим обязательно надо воспользоваться. И, поверьте, мы будем этим пользоваться, если это окно будет открываться", - указал Данилов.