Венедиктова: За годы оккупации Крыма заочно вынесено 40 приговоров, Украина надеется на международные суды

Правоохранительные органы Украины привлекают к ответственности причастных к оккупации Крыма в заочном порядке, есть большие надежды на поддержку международных судебных институтов в отстаивании национальных интересов и прав человека, отмечает генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"За годы работы в условиях оккупации, без доступа к территории, направлено в суд более 300 обвинительных актов по преступлениям, связанным с вооружённой агрессией РФ: захватом государственной власти, свержением конституционного строя и суверенитета на территории полуострова Крым", - сказала генпрокурор в понедельник, выступая в ходе дискуссий в рамках саммита Крымской платформы.

Она подчеркнула, что среди лиц, которые привлекаются к уголовной ответственности – судьи Конституционного суда РФ, руководство Министерства обороны и генерального штаба РФ, представители командного состава Черноморского флота РФ, советник президента Путина, который обеспечивал и организовывал сепаратистские референдумы на территории Крыма.

По словам Венедиктовой, в рамках заочного суждения вынесено около 40 приговоров.

"Украина возлагает большие надежды на международные суды. Мы сейчас отстаиваем свои интересы в трех международных институтах: Международный уголовный суд (МУС), Европейский суд по правам человека и Международный суд ООН", - напомнила генпрокурор.

Она уточнила, что в МУС направлено 12 информационных сообщений, последнее из которых касается военных преступлений против объектов культурного наследия на временно оккупированной территории полуострова Крым.

Генпрокурор отметила, что наиболее серьезной проблемой и преступлением является изменение демографического положения Крыма, стирание национальной памяти и смена национальной идентичности.

"Среди наиболее вопиющих случаев – преследование крымчан со стороны оккупантов по национальному признаку, проявления дискриминации по национальным, политическим и другим мотивам", - сказала Венедиктова.