Любое изменение статуса Крыма и Севастополя не признается и не будет признаваться, а попытки России узаконить временную оккупацию и незаконный захват неприемлемы - декларация Крымской платформы

Участники Крымской платформы, саммит которой состоялся в Киеве в понедельник, приветствуют необходимые совместные дипломатические усилия, направленные на восстановление территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, говорится в совместной декларации частников международной Крымской платформы.

"(Участники - ИФ) подчеркивают, что любое изменение статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя как неотъемлемой части суверенной территории Украины не признается и не будет признаваться, и что попытки России узаконить временную оккупацию и незаконный захват неприемлемы", - говорится в тексте декларации, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Украины в понедельник.

Также участники подтверждают свою решимость поддерживать давление на Россию для прекращения временной оккупации Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя и восстановления контроля Украины над этой территорией, приветствуют создание Украиной Национального офиса Крымской платформы, приветствуют создание Международной экспертной сети Крымской платформы с учетом поддержки ее деятельности и предлагают международным и национальным неправительственным организациям, аналитическим центрам и экспертному сообществу приобщаться к деятельности этой сети.

Также в документе говорится, что участники Крымской платформы ожидают возвращения Украине временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя и восстановления их автономного статуса, как это предусмотрено Конституцией Украины, и заявляют о своей поддержке жителей этой территории в восстановлении их прав и свобод, закрепленных в Конституции Украины, и улучшения социально-экономического положения на полуострове.

Кроме того, участники Крымской платформы призывают Российскую Федерацию приобщиться к конструктивному участию в деятельности Международной Крымской платформы, направленной на прекращение временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

В документе указывается, что участники Международной Крымской платформы осуждают продолжающиеся нарушения и злоупотребления и системные неправомерные ограничения прав человека и основных свобод, которым подвергаются жители Крыма, такие как право на мирные собрания, право на свободу взглядов и на свободное их выражение, религии или убеждения, право на свободу объединений, ограничения на возможность искать, получать и распространять информацию, а также препятствование и запугивание, которые несут в своей деятельности журналисты, правозащитники и адвокаты.

"(Участники Международной Крымской платформы осуждают - ИФ) продолжающуюся милитаризацию Крыма, которая подрывает безопасность и стабильность во всем Черноморском регионе, препятствование правам и свободам судоходства, которое осуществляется в соответствии с международным правом, включая препятствование свободному проходу судов через Керченский пролив в Азовское море и обратно, и подчеркивают, что такие помехи имеют негативные экономические последствия для портов Украины в Азовском море и для международных торговых потоков", - отмечается в декларации.

Также участники Крымской платформы осуждают продолжающееся изменение демографической структуры на оккупированном полуострове путем переселения российских граждан в Крым.

Участники Международной Крымской платформы решили создать Международную Крымскую платформу как консультативный и координационный формат с целью мирного прекращения временной оккупации Российской Федерацией территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и для восстановления контроля Украины над этой территорией в полном соответствии с международным правом.

Также они решили продолжать осуществление политики непризнания незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией.

Кроме того, в декларации подчеркивается, что участники Крымской платформы решили рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении Российской Федерации, если это предусмотрено правовой системой каждого участника Платформы и согласно соответствующим процедурам, когда это необходимо и если действия России будут того требовать.

"(Участники Международной Крымской платформы решили - ИФ) противостоять новым вызовам и гибридным угрозам, которые постоянно меняются, вызванным продолжающейся милитаризацией Крыма, и поддерживать совместные усилия по усилению устойчивости к этим угрозам в контексте роста угроз для безопасности и стабильности в Черноморском регионе", - говорится в документе.

Также участники решили повторно подтвердить обязательства решительно противодействовать любым односторонним попыткам бросить вызов и изменить международный порядок, основанный на верховенстве права, и выразить решимость защищать, поддерживать и укреплять международный правопорядок, включая правовой режим морей и океанов, который основан на уважении к международному морскому праву, в том числе, как это отражено в Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву.

"(Участники Международной Крымской платформы решили - ИФ) призвать Российскую Федерацию выполнять свои обязательства как государства-оккупанта соответствии с нормами международного гуманитарного права и других применимых норм международного права, требовать, чтобы Российская Федерация немедленно прекратила все нарушения прав человека и злоупотребления в отношении жителей Крыма и обеспечила полный и беспрепятственный доступ в Крым для устоявшихся региональных и международных мониторинговых механизмов по соблюдению прав человека, в частности миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, как это предусмотрено их действующими мандатами, которые охватывают всю территорию Украины, включая территорию Крыма, а также для правозащитных неправительственных организаций", - поясняется в совместной декларации.

Участники Крымской платформы решили объединить усилия, направленные на защиту прав и свобод гражданского населения, проживающего в оккупированном Крыму и добиться немедленного и безоговорочного освобождения граждан Украины, незаконно задержанных или осужденных Россией по политическим мотивам и ее государственными агентами как на территории оккупированного Крыма, так и на территории Российской Федерации. Кроме того, они решили призвать Российскую Федерацию обеспечить всем лицам, которые принадлежат к этническим и религиозным общинам полуострова, включая с этническими украинцами и крымскими татарами, возможность в полной мере пользоваться своими правами человека и предоставить возможность поддерживать и развивать свою культуру, образование, самобытность и традиции культурного наследия, которые сегодня находятся под серьезной угрозой в результате временной оккупации.

Участники платформы решили использовать соответствующие механизмы ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных и региональных организаций для решения проблем, связанных с временной оккупацией, рассматривать применение других механизмов там, где это целесообразно, а также консультироваться, обмениваться и координировать, как положено, свои усилия в рамках международных организаций, на международных конференциях, форумах и других мероприятиях, где обсуждается тема Крыма, а также рассмотреть возможность поддержки экономических, инфраструктурных и экологических проектов, которые способствовали бы дальнейшему развитию регионов Украины, граничащих с временно оккупированным Крымским полуостровом.

"(Участники Международной Крымской платформы решили - ИФ) создать сеть постоянной и быстрой коммуникации между представителями министерств иностранных дел государств-участников Платформы (создать контактные подразделения по вопросам Крыма), признать роль национальных парламентов в противодействии временной оккупации Крыма и поощрять координацию деятельности по Крыму между национальными парламентами, а также в рамках межпарламентских ассамблей", - отмечается в декларации.