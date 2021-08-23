Талибы настаивают на завершении 31 августа эвакуации гражданских лиц из Кабула - ТВ

Боевики движения "Талибан" не желают продлевать крайний срок, к которому западные страны должны завершить эвакуацию из аэропорта Кабула, сообщает в понедельник телеканал Sky News со ссылкой на талибов.

"У "Талибана" нет намерений продлевать крайний срок эвакуации", - говорится в сообщении.

Согласно информации телеканала, талибы заявили, что "западные страны сами создали эту проблему: у них не было налаженной системы (при проведении эвакуации - ИФ)".

Как ранее сообщала газета The Times, премьер-министр Борис Джонсон на экстренном саммите G7 во вторник намерен обратиться к президенту США Джо Байдену с просьбой о переносе на более поздний срок завершения вывода американских войск из Афганистана. Однако Байден на брифинге в воскресенье заявил, что надеется, что откладывать не придется.

США подписали соглашение с "Талибаном" при предыдущем президенте США Дональде Трампе - в Дохе 29 февраля 2020 года: США и НАТО обязались покинуть Афганистан к 1 мая 2021 года, а талибы давали в ответ ряд гарантий. Со стороны талибов речь шла о мирных переговорах с афганским правительством, прекращении нападений на США и их интересы в стране, отказе от поддержки террористических группировок.

После этого соглашения талибы активизировали наступательные операции в стране. В свою очередь новый президент США Джо Байден изменил конечный срок вывода войск на 11 сентября 2021 года, а позднее стало известно о новом сроке - 31 августа.

Однако в последние дни эксперты выдвигали предположения, что если операция в Кабуле затянется, США не успеют, как это планировалось изначально, вывести войска до 31 августа.