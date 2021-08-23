Число заражений COVID-19 в мире превысило 211,8 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев коронавируса COVID-19 в мире на утро понедельника составило 211 млн 844 тыс. 766, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв впоследствии заражения COVID-19 достигло 4 млн 431 тыс. 554 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 37 млн 709 тыс. 970 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 628 тыс. 503.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 32 млн 449 тыс. 306, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 434 тыс. 756.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 млн 570 тыс. 891 заболевший, умерли 574 тыс. 527 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 570,2. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 936 человек, в Индии - 312, Бразилии - 2 тыс. 681.