Меркель заявила, что хочет провести саммит Нормандского формата

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что хочет провести встречу в Нормандском формате на уровне президентов.

"Мы говорили и о Нормандском формате. Здесь, честно говоря, мы не идем вперед, как этого хотелось бы. К сожалению, встречи Трехсторонней контактной группы не проходят, как хотелось бы. Я хотела бы также провести (встречу –ИФ) еще раз на уровне президентов, на высшем политическом уровне, и пригласить и российского, и французского, и украинского президентов, и если мы сможем разработать хорошую повестку дня, то это считаю возможным", - сказала Меркель на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в воскресенье.

Канцлер отметила, что президент Зеленский готов поддержать это.

"Но есть такие проблемы, которые привел здесь президент Зеленский по Минским договоренностям, которые не осуществлены. Как, например, не работают некоторые КПВВ на контактной линии. Но есть и другие форматы, в которых мы можем это обсуждать. Но Трехсторонняя рабочая группа должна работать", - добавила она.

Меркель также указала, что проблемы с осуществлением Минских договоренностей имеют структурный характер.

"Потому что Россия является участником этого конфликта, и поэтому правильно, что Украина отказывается вести прямые переговоры с представителями сепаратистов, и мы все время крутимся именно возле этой проблемы. Но это не новость, и это не связанно с тем, что я уже недолго буду находиться на должности. Но все-таки Минские договоренности, хоть и привели не к удовлетворительному состоянию, а к некоторой тишине, успокоению ситуации, над этим надо постоянно работать, в том числе во время перехода к другим игрокам в политике", - добавила она.

По ее словам, это непросто, и будет непросто с новым правительством.

"Но я поддерживаю этот формат, потому что можем воспользоваться ним как площадкой для переговоров, хотя баланс неудовлетворительный. Я об этом честно говорю", - указала Меркель.