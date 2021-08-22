Эстонский президент и глава Сената чешского парламента посетили КПВВ "Чонгар" на админгранице с Крымом

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и глава Сената парламента Чешской республики Милош Выстрчил посетили контрольный пункт въезда/выезда "Чонгар" (Херсонская обл.), находящийся на административной границе со временно оккупированным Россией Крымским полуостровом.

Как сообщил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич в фейсбуке в воскресенье, визит европейских политиков на границу с временно неподконтрольным Украине полуостровом начинает череду мероприятий, связанных с проведением учредительного саммита международной платформы по деоккупации Крыма ("Крымской платформы").

"Мероприятия, связанные с проведением учредительного саммита "Крымской платформы", можно считать начатыми. Сегодня КПВВ "Чонгар" на админгранице с ВОТ АР Крым и г. Севастополя посетили президент Эстонии Керсти Кальюлайд и председатель Сената парламента Чешской Республики Милош Выстрчил. Самый высокий уровень внимания наших международных партнеров к вопросу деоккупации и реинтеграции Крыма", - подчеркнул Кориневич.

Он напомнил, что учредительный саммит Крымской платформы начнется в Киеве уже в понедельник, 23 августа.

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