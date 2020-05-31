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18:49 31.05.2020

В ВСУ назвали имя похищенного на админгранице с аннексированным Крымом военного

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В ВСУ назвали имя похищенного на админгранице с аннексированным Крымом военного

Похищенный на админгранице с аннексированным Крымом украинский военнослужащий Евгений Добринский несет службу в 95-й десантно-штурмовой бригаде, передает издание "Крым.Реалии".

Как сообщил начальник службы по связям с общественностью командования десантно-штурмовых войск ВСУ, майор Валентин Шевченко. "по предварительной информации, он мог быть похищен, ведь неподалеку размещения военнослужащего к данному объекту были обнаружены следы борьбы. Хочу отметить, что особый состав, который задействован в несении службы в данном районе имеет при себе оружие, боеприпасы и средства радиосвязи. На этих военных объектах проводилось дежурство по несколько военнослужащих. Хотим сразу сказать, что оружие и амуниция данного военнослужащего в наличии".

По его словам, вместе с Добринским было еще несколько украинских военных.

"В настоящее время проводятся следственные и розыскные действия сотрудников правоохранительных органов – это военная служба правопорядка, военная прокуратура, ГБР", - добавил Шевченко.

Как сообщалось, в субботу, 30 мая, в районе полуострова Чонгар обнаружено отсутствие военнослужащего одного из подразделений Вооруженных сил Украины, местонахождение неизвестно, предполагается похищение неизвестными.

 

Теги: #всу #чонгар #украина #подробности #военный
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