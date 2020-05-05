Подписан меморандум с Socar о строительстве хаба на КПВВ "Чонгар"

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве о строительстве хаба на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" подписали Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Министерство инфраструктуры, Херсонская облгосадминистрация, "Укрзализныця" и компания "Сокар Энерджи Украина".

Как сообщила пресс-служба Мининфраструктуры во вторник, документ подписан в Херсонской области вице-премьер-министром Алексеем Резниковым, министром инфраструктуры Владиславом Криклием, главой Херсонской ОГА Юрием Гусевым, и. о. главы правления УЗ Иваном Юриком и директором по розничной торговле "Сокар Энерджи Украина" Сергеем Коленченко.

"С 2017 года шли разговоры вокруг важности строительства КПВВ "Чонгар" на админграницах с Крымом. Совместными усилиями с "Укрзализныцей" проект был реализован в рекордные сроки - всего за два месяца. И уже работает с ноября 2019 года. Сегодня вместе с коллегами мы подписали меморандум о сотрудничестве. На КПВВ "Чонгар" будут обеспечены возможности удобного и быстрого получения необходимых услуг украинцами. Россия как страна-агрессор захватывает силой, а мы возвращаем людей заботой. Потому что мы государство для людей", - цитирует пресс-служба Криклия.

Министерство отмечает, что Резников и Криклий осмотрели режимную и сервисную зоны объектов КПВВ "Чонгар".

Как сообщалось, в феврале 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина совместно с государственной нефтяной компанией Азербайджана Socar до конца 2020 года откроет на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" большой хаб для обслуживания граждан.