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13:36 22.08.2021

Меркель и Зеленский проводят в Киеве встречу тет-а-тет

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Меркель и Зеленский проводят в Киеве встречу тет-а-тет

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель днем в воскресенье прибыла с однодневным визитом в Украину.

В Киеве она проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Офисе украинского президента.

Зеленский встретил гостью на крыльце Мариинского дворца. Состоялось представление делегаций. Затем начались переговоры президентов в формате один на один, после чего предусмотрена встреча с представителями средств массовой информации и продолжение переговоров в расширенном формате.

Как сообщалось, Зеленский в ходе визита наградит Меркель "Орденом Свободы". Эта государственная награда Украины для отличия выдающихся и особых заслуг в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества, развитии демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина. Орден Свободы является высшим орденом Украины, которым могут быть награждены иностранцы и лица без гражданства (до 2008 таким был орден князя Ярослава Мудрого).

Меркель также почтила память павших во Второй мировой войне: возложила венок на могилу Неизвестного солдата на Мемориале Вечной Славы.

Зеленский и Меркель планируют обсудить вопросы двусторонней и экономической политики, процесс реформ в Украине и выполнение Минских соглашений.

В 14.00 в Мариинском дворце начнется встреча президента Украины и канцлера ФРГ с представителями СМИ

20 августа Меркель посетила Москву, где провела переговоры с Владимиром Путиным.

Последний раз канцлер Меркель была в Киеве в ноябре 2018 года. Она приезжала для проведения переговоров с руководством Украины относительно урегулирования конфликта на Донбассе, реализации минских договоренностей и проведения реформы децентрализации. Встречалась с пятым президентом Украины Петром Порошенко и другими украинскими лидерами.

Также канцлер ФРГ посещала Украину в феврале 2015 года накануне заключения вторых минских соглашений об урегулировании ситуации на востоке Украины.

Теги: #зеленский #встреча #меркель
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