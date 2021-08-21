Кулеба о санкциях: РФ обещала отомстить мне за Крымскую платформу, но нас это не остановит

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает применение к нему санкций со стороны РФ местью за Крымскую платформу.

"Россия обещала, что отомстит мне за Крымскую платформу. Отомстила. Но нас это не остановит. Крым – это Украина", - написал Кулеба в своем аккаунте в Твиттер в субботу.

Постановлением правительства РФ от 20 августа 2021 года внесены изменения в так называемый "санкционный список" от 1 ноября 2018 года. В частности, в перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры, внесены секретарь СНБО Алексей Данилов и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.