События

10:57 21.08.2021

Кулеба о санкциях: РФ обещала отомстить мне за Крымскую платформу, но нас это не остановит

1 мин читать
Кулеба о санкциях: РФ обещала отомстить мне за Крымскую платформу, но нас это не остановит

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает применение к нему санкций со стороны РФ местью за Крымскую платформу.

"Россия обещала, что отомстит мне за Крымскую платформу. Отомстила. Но нас это не остановит. Крым – это Украина", - написал Кулеба в своем аккаунте в Твиттер в субботу.

Постановлением правительства РФ от 20 августа 2021 года внесены изменения в так называемый "санкционный список" от 1 ноября 2018 года. В частности, в перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры, внесены секретарь СНБО Алексей Данилов и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

 

 

Теги: #крымская_платформа #крым #кулеба #санкции_рф #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:45 21.08.2021
Киев приветствует приезд Грэнхолм во главе делегации США на мероприятия по случаю Дня независимости - МИД

Киев приветствует приезд Грэнхолм во главе делегации США на мероприятия по случаю Дня независимости - МИД

10:09 21.08.2021
Данилов назвал санкции РФ лучшей оценкой совместной работы по отстаиванию национальных интересов Украины

Данилов назвал санкции РФ лучшей оценкой совместной работы по отстаиванию национальных интересов Украины

00:22 21.08.2021
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетит с визитом Киев

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетит с визитом Киев

22:34 20.08.2021
США изменили представителя на Крымской платформе, делегацию возглавит министр энергетики Дженнифер Грэнголм

США изменили представителя на Крымской платформе, делегацию возглавит министр энергетики Дженнифер Грэнголм

21:02 20.08.2021
Президент Евросовета Мишель примет участие в саммите Крымской платформы и торжествах по случаю 30-летия Независимости Украины

Президент Евросовета Мишель примет участие в саммите Крымской платформы и торжествах по случаю 30-летия Независимости Украины

20:47 20.08.2021
США могут изменить представителя на Крымской платформе - спикер президента

США могут изменить представителя на Крымской платформе - спикер президента

19:11 20.08.2021
СНБО ввел санкции против россиян, причастных к преследованию крымчан, а также против ряда СМИ – Данилов

СНБО ввел санкции против россиян, причастных к преследованию крымчан, а также против ряда СМИ – Данилов

12:51 20.08.2021
11 первых леди будут участницами Киевского саммита первых леди и джентльменов - Кулеба

11 первых леди будут участницами Киевского саммита первых леди и джентльменов - Кулеба

12:13 20.08.2021
Почти 45% украинцев считают невозможным возвращение территории Крыма в состав Украины в будущем - опрос

Почти 45% украинцев считают невозможным возвращение территории Крыма в состав Украины в будущем - опрос

11:51 20.08.2021
МИД Украины запускает онлайн-марафон к 30-й годовщине независимости Украины

МИД Украины запускает онлайн-марафон к 30-й годовщине независимости Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинский Ил-76МД вылетел из Афганистана, количество эвакуированных уточняется

Данилов назвал санкции РФ лучшей оценкой совместной работы по отстаиванию национальных интересов Украины

В Украине за сутки зафиксировано 1 732 новых случая заболеваний СOVID-19, выздоровели 763 человека, 38 умерли – Минздрав

За минувшие и с начала текущих суток на Донбассе сохраняется режим тишины

США изменили представителя на Крымской платформе, делегацию возглавит министр энергетики Дженнифер Грэнголм

ПОСЛЕДНЕЕ

Два случая заражения коронавирусом впервые выявлены на острове Палау в Тихом океане

Украинский Ил-76МД вылетел из Афганистана, количество эвакуированных уточняется

США введут санкции против судна и двух физлиц в связи с "Северным потоком 2"

Спасатели ГСЧС перешли на усиленный режим несения службы в период празднования 30-й годовщины независимости Украины

Число заражений COVID-19 в мире превысило 210,8 млн - университет Хопкинса

Вечером 21 и 22 августа в Киеве по ул. Михайловской и Большой Житомирской будет ограничено движение

Россия с ноября прошлого года поставляет Армении оружие, Ереван намерен модернизировать армию в кратчайшие сроки - Совбез республики

В Украине с начала прививочной кампании одну прививку от COVID-19 получило более 5 млн человек – Минздрав

Чиновник Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей задержан на получении взятки в $90 тыс.

В центре Киеве ликвидирован пожар на крыше многоквартирного дома, жильцы эвакуированы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА