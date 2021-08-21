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08:38 21.08.2021

В Украине с начала прививочной кампании одну прививку от COVID-19 получило более 5 млн человек – Минздрав

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В Украине с начала прививочной кампании одну прививку от COVID-19 получило более 5 млн человек – Минздрав

С начала прививочной кампании в Украине одну прививку от COVID-19 получило более 5 млн человек. За минувшие сутки иммунизировано более 147 тыс. человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Более 5 млн украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19! 147 118 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 20 августа 2021. Одну дозу получили 60 970 человек полностью иммунизированы – 86 148 человек", – сказано в сообщении на канале в Telegram, в субботу утром.

Отмечается, что в течение суток работали: 957 мобильных бригад, 2 732 пункта прививки, 329 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 5 032 722 человека, из них получили одну дозу – 5 032 720 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 066 426 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 8 099 146 прививок", – отметили в Минздраве.

 

Теги: #статистика #вакцинация #коронавирус
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