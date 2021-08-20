В Броварах тушат пожар охвативший крышу многоквартирного дома

В пятницу вечером в многоэтажном доме в Броварах возник пожар, который охватил площадь двух квартир и кровли, сообщили в ГСЧС.

"20 августа по ГСЧС поступила информация, что в 20:05 в г.Бровары по ул. Гагарина 11 в двух квартирах на пятом этаже пятиэтажного жилого дома возник пожар с распространением на кровлю здания, площадь устанавливается", – говорится в сообщении в Телеграм-канале в пятницу.

В ведомстве подчеркнули, что предварительно жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС проводится эвакуация жителей дома.

К тушению привлечены 12 человек и 4 ед. техники ГСЧС.

"Дополнительно к месту пожара следует 6 ед. техники, из них 2 автолестницы", – сказано в сообщении.