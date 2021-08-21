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07:13 21.08.2021

21 августа: Какой сегодня праздник

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21 августа: Какой сегодня праздник

21 августа - Международный день памяти и поминовения жертв терроризма, учрежденный резолюцией Генассамблеи ООН в декабре 2017 года.

"Сегодня терроризм – мировая проблема, от которой страдают разные страны Жертвы терактов могут справиться с травмами и наладить достойную жизнь лишь благодаря долгосрочной многоцелевой поддержке, включая меры физической, психологической, социальной и финансовой реабилитации. Поэтому поддержка жертв терроризма и защита их прав – главная обязанность государств", - сказано в резолюции.

Всемирный день бездомных животных отмечают в третью субботу августа. Это лишний повод напомнить о проблеме бездомных животных, рассказать максимальному количеству людей об их трагической судьбе.

Во всем мире в этот день проходят просветительские и благотворительные мероприятия, помогающие собрать средства для помощи бездомным животным — в первую очередь, конечно, собакам и кошкам. Также этот день — хороший шанс найти хозяина для беспризорного пса или кота.

В Индии отмечают красочный праздник урожая - фестиваль Онам.

По народному календарю, 21 августа – Мирон Ветрогон, язычники празднуют День Стрибога, также это День сбора диких трав.

Приметы дня:

Слабый теплый ветер – к солнечной осени;

Ветреная буря – к ненастному сентябрю;

Северный ветер – к похолоданию и хорошему урожаю ржи;

Иней – к богатому урожаю на следующий год;

Жаркий день – к теплой осени, дождливый – осенью много осадков будет;

Дождь в этот день – ненастная погода до Бабьего лета;

Именины: Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Николай, Федор.

21 августа родились:

1888 — украинский поэт, прозаик, критик Владимир Гадзинский.

1909 — украинский математик, механик и физик-теоретик Николай Боголюбов.

1924 — мексиканская композитор Консуэло Веласкес (автор Bésame mucho).

1971 — создатель и участник английской электронной группы The Prodigy Лиам Хоулетт.

Теги: #крим #санкції #рнбо
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