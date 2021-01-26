Политика

13:29 26.01.2021

Данилов о заявлении секретаря Совбеза РФ о государственном статусе украинского языка: в советах России по этому вопросу мы не нуждаемся

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Данилов о заявлении секретаря Совбеза РФ о государственном статусе украинского языка: в советах России по этому вопросу мы не нуждаемся

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинский язык является единственным государственным, статус которого закреплен в Конституции Украины.

"Украинский язык - единственный государственный язык, статус которого закреплен в Конституции Украины, и в советах России или любой другой страны мира по этому вопросу мы не нуждаемся", - написал Данилов в соцсети Facebook.

"После оккупации украинского Крыма и развязывания войны на части территории Луганской и Донецкой областей под кураторством и при непосредственном участии российских войск Россия для нас - страна-агрессор. Новая история взаимоотношений возможна только после полного освобождения украинских территорий, выдачи военных преступников, государственных изменников, наказания виновных в планировании и осуществлении военной агрессии против нашей страны - только после того, как последний российский солдат покинет территорию Украины. Мы вас сюда не звали", - добавил Данилов.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что принятие Верховной Радой закона о государственном языке является "русофобией" и "языковой дискриминацией", которая "разделяет единый народ России и Украины".

 

Теги: #язык #рнбо #данилов
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