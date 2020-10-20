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17:49 20.10.2020

Руководители ведомств по вопросам безопасности Украины, Литвы и Польши активизируют сотрудничество в формате "Люблинского треугольника" - Данилов

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Руководители ведомств по вопросам безопасности Украины, Литвы и Польши активизируют сотрудничество в формате "Люблинского треугольника" - Данилов

Руководители ведомств по вопросам безопасности Украины, Литвы и Польши активизируют сотрудничество в формате "Люблинского треугольника", заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Как сообщает аппарат СНБО Украины, Данилов провел встречу с послом Литовской Республики в Украине Вальдемарасом Сарапинасом (Valdemaras Sarapinas).

"Возможное усиление влияния РФ - вызов для Украины, Литвы и Польши. Наше сотрудничество является важным для сохранения мира и спокойствия в регионе", - сказал Данилов.

Также секретарь СНБО отметил, что результаты президентских выборов в Беларуси, будут влиять на безопасность в Европе, в частности учитывая российский фактор.

Данилов обратил внимание на ситуацию в регионе Нагорного Карабаха, отметив, что в аппарате СНБО Украины внимательно следят за ходом событий, в частности анализируют применения высокоточного оружия (ВТО), прежде всего беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В свою очередь посол заверил, что Литва и в дальнейшем будет поддерживать Украину в ее противостоянии с РФ, а также ее европейские и евроатлантические стремления. Также Литва готова последовательно предоставлять Украине помощь в военной сфере.

"В этом контексте стороны назвали успешным сотрудничество в формате совместной литовско-польско-украинской бригады (УКРЛИТПОЛБРИГ) и высказались за активизацию трехстороннего сотрудничества в этом формате", - говорится в сообщении.

Теги: #рнбо #люблинский_треугольник #данилов
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