Данилов ожидает, что Кличко будет присутствовать на следующем заседании СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ожидает, что городской голова Киева Виталий Кличко сможет присутствовать на следующем заседании Совета.

"Мы получили письмо от министра культуры господина Ткаченко на заседании СНБО. Он попросил поднять вопрос разрушения традиционной исторической среды в г. Киев. Мы пригласили главу Киевской городской государственной администрации господина Кличко для того, чтобы пообщаться именно по этому вопросу. К сожалению, он по пока что неизвестным нам причинам не смог быть на заседании СНБО, поэтому рассмотрение этого вопроса состоялось в его отсутствие. Думаю, что в следующий раз у Виталия Анатольевича найдется время для того, чтобы посетить заседание СНБО, тут ничего пугающего нет", - рассказал Данилов на брифинге по итогам заседания Совета в пятницу.

Он также сообщил, что СНБО дала протокольное поручение для всех местных организаций провести проверки объектов, которые попадают под закон об охране культурного наследия.

"На ближайшем заседании СНБО, как только эти документы будут готовы, мы будем рассматривать этот вопрос. Ещё раз подчеркну, это касается не только Киева", - добавил Данилов.

Как сообщалось, СНБО в пятницу, 20 августа, пригласил Кличко принять участие в заседании. Кличко в свою очередь сообщил, что не сможет присутствовать, поскольку находится с рабочей поездкой в Черниговской области.

Ранее в пятницу, около 5:00 утра, строительная техника уничтожила здание конца XIX века на улице Обсерваторной в Киеве, известное как "усадьба Барбана", на которое распространялось действие предписания Министерства культуры и информационной политики о запрете строительства.