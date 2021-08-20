СНБО по представлению СБУ ввел санкции против 28 сотрудников спецслужб РФ

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании в пятницу принял решение о применении санкций против 28 сотрудников разведывательных и специальных службы России, сообщает пресс-служба СБУ на телеграмм-канале.

Отмечается, что данные лица, наряду с пророссийскими пропагандистами и зарегистрированными на оккупированных территориях СМИ, против которых также были применены санкции, причастны к содействию оккупационной власти в Крыму и на Донбассе, а также насаждают российские нарративы на оккупированных территориях.

"Санкции, которые сегодня предложила ввести Служба безопасности, касаются нескольких направлений. В первую очередь они ориентированы на защиту граждан и противодействие российской агрессии и гибридной войне. По каждому направлению мы работаем системно и целенаправленно", - подчеркнул глава СБУ Иван Баканов.