СНБО ввел санкции в отношении нардепа Деркача – Данилов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел персональные санкции в отношении внефракционного народного депутата Андрея Деркача, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Сегодня решение Совета национальной безопасности и обороны введены санкции относительно народного депутата Деркача, и еще определенного количества лиц, против которых были введены санкции Соединенными Штатами Америки", - сказал Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу.

Он отметил, что таким образом решениями СНБО "почти закрыт тот кейс, о котором мы докладывали ранее (о санкциях, которые применили США к украинским гражданам и компаниям – ИФ)".

"Там осталось, если не ошибаюсь, еще две или три лица. Остальные лица сегодня находятся под санкциями. Все медиаресурсы и все ресурсы, которые имеют отношения к этим лицам, они также сегодня находятся под санкциями нашего государства", - сказал Данилов.