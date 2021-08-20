События

18:33 20.08.2021

СНБО ввел санкции в отношении нардепа Деркача – Данилов

1 мин читать
СНБО ввел санкции в отношении нардепа Деркача – Данилов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел персональные санкции в отношении внефракционного народного депутата Андрея Деркача, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Сегодня решение Совета национальной безопасности и обороны введены санкции относительно народного депутата Деркача, и еще определенного количества лиц, против которых были введены санкции Соединенными Штатами Америки", - сказал Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу.

Он отметил, что таким образом решениями СНБО "почти закрыт тот кейс, о котором мы докладывали ранее (о санкциях, которые применили США к украинским гражданам и компаниям – ИФ)".

"Там осталось, если не ошибаюсь, еще две или три лица. Остальные лица сегодня находятся под санкциями. Все медиаресурсы и все ресурсы, которые имеют отношения к этим лицам, они также сегодня находятся под санкциями нашего государства", - сказал Данилов.

Теги: #данилов #снбо #санкции #деркач
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:05 20.08.2021
СНБО рассмотрит вопрос сохранения памятников культурного наследия после проведения их аудита местными администрациями – Данилов

СНБО рассмотрит вопрос сохранения памятников культурного наследия после проведения их аудита местными администрациями – Данилов

19:52 20.08.2021
США введут санкции против судна и двух физлиц РФ в связи с "Северным потоком 2" - СМИ

США введут санкции против судна и двух физлиц РФ в связи с "Северным потоком 2" - СМИ

19:43 20.08.2021
Данилов ожидает, что Кличко будет присутствовать на следующем заседании СНБО

Данилов ожидает, что Кличко будет присутствовать на следующем заседании СНБО

19:40 20.08.2021
Минфин США в годовщину инцидента с Навальным ввел дополнительные санкции против РФ

Минфин США в годовщину инцидента с Навальным ввел дополнительные санкции против РФ

19:31 20.08.2021
СНБО рассмотрел вопросы внедрения национальной системы стойкости, оборонного бюллетеня и развития ВМС - Данилов

СНБО рассмотрел вопросы внедрения национальной системы стойкости, оборонного бюллетеня и развития ВМС - Данилов

19:21 20.08.2021
СНБО по представлению СБУ ввел санкции против 28 сотрудников спецслужб РФ

СНБО по представлению СБУ ввел санкции против 28 сотрудников спецслужб РФ

19:11 20.08.2021
СНБО ввел санкции против россиян, причастных к преследованию крымчан, а также против ряда СМИ – Данилов

СНБО ввел санкции против россиян, причастных к преследованию крымчан, а также против ряда СМИ – Данилов

19:08 20.08.2021
До 2031 года Украина потратит на развитие ракетного вооружения 200 млрд грн – Данилов

До 2031 года Украина потратит на развитие ракетного вооружения 200 млрд грн – Данилов

18:47 20.08.2021
Полномочий увольнять Кличко у СНБО нет – Данилов

Полномочий увольнять Кличко у СНБО нет – Данилов

18:46 20.08.2021
СНБО поручил вернуть в госсобственность "Черкассыгаз" - Данилов

СНБО поручил вернуть в госсобственность "Черкассыгаз" - Данилов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЦИК заявила о невозможности проведения местных выборов в 18 ТКГ Донецкой и Луганской областей 31 октября

СНБО по представлению СБУ ввел санкции против 28 сотрудников спецслужб РФ

СНБО ввел санкции против россиян, причастных к преследованию крымчан, а также против ряда СМИ – Данилов

Полномочий увольнять Кличко у СНБО нет – Данилов

СНБО вводит санкции в отношении Гужвы, Шария и других лиц – Данилов

ПОСЛЕДНЕЕ

Телеканал "Дождь" и "Важные истории" признаны в РФ СМИ-иноагентами

ЦИК заявила о невозможности проведения местных выборов в 18 ТКГ Донецкой и Луганской областей 31 октября

В Нацполиции назначены новые руководитель ДСР и первый замглавы ведомства

СНБО вводит санкции в отношении Гужвы, Шария и других лиц – Данилов

"Метинвест" с Минкультом создают на Хортице первое в Украине интерактивное лазерно-проекционное шоу

На Донбассе с полуночи обстрелов не было, разминировано 7 га – штаб ООС

Зеленский утвердил Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса

Следствие в отношении Медведчука и Козака завершено, материалы переданы защите

Правоохранители в очередной раз распространили недостоверную информацию об обысках – заявление КГГА

Власти Британии ввели санкции против семи сотрудников ФСБ в связи с инцидентами с Навальным и Скрипалем

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА