События

14:45 20.08.2021

В Чернигове пресекли сбыт фальсифицированного алкоголя: изъято 22 тыс. литров спирта

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В Чернигове пресекли сбыт фальсифицированного алкоголя: изъято 22 тыс. литров спирта

Обыски в местах хранения и сбыта фальсифицированной подакцизной продукции провели правоохранители в Чернигове, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"В результате изъяли почти 22 тыс. литров прозрачного вещества с характерным запахом спирта. А еще - грузовик, перевозивший фальсификат, и оборудование для разлива", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Обнаруженное имущество и продукцию изъяли представители Государственной фискальной службы Украины.

Устанавливаются каналы поставок подакцизной продукции по Черниговской области и лица, причастные к противоправной деятельности.

 

Теги: #госпогранслужба #чернигов #фальсификат
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