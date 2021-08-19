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22:32 19.08.2021

Зеленский считает коррупцию не главной причиной для отказа Украине от вступления в НАТО

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Зеленский считает коррупцию не главной причиной для отказа Украине от вступления в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что высокий уровень коррупции не может быть основным в контексте решения вопроса относительно вступления Украины в НАТО, сообщила пресс-служба главы государства в четверг.

"Обвинять Украину в коррупции легко. Но будем честными: ни одна страна не является полностью свободной от коррупции… За последние несколько лет Украина создала антикоррупционную инфраструктуру, которая не имеет аналогов в Европе или, возможно, даже во всем мире" – заявил президент в интервью журналистам из Washington Post, Liberation, Funke Media, "НВ" и "Новая газета".

Глава государства подчеркнул, что в Украине есть ряд независимых антикоррупционных органов, таких как Национальное антикоррупционное бюро или Высший антикоррупционный суд.

"Украина имеет статус почти члена ЕС и почти члена НАТО. Страна уже живет по европейским стандартам. А военные командные центры соответствуют требованиям НАТО", – отметил он.

Зеленский считает, что отсутствие приглашения в НАТО разочаровывает и отправляет негативный сигнал другим странам-кандидатам.

Теги: #зеленский #коррупция #нато
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