20 августа: Какой сегодня праздник

20 августа отмечают Международный день лени. Праздник появился в 1984 году в Колумбии и сразу же нашёл поддержку в сердцах миллионов людей из разных стран, несмотря на отсутствие официального статуса. Желающим присоединиться к празднующим, предлагается посвятить этот день себе и своим близким, забросить все дела и позволить себе расслабиться. В Колумбии нередко люди выносят на улицы и в парки лежаки, вешают гамаки и лежат в пижамах, демонстративно ничего не делая.

Еще сегодня - Всемирный день комара. Задача праздника - привлечение внимания общества к проблеме малярии, повышение осведомлённости людей о болезни и методах её профилактики.

В Венгрии отмечают День святого Иштвана, а в Эстонии - День восстановления независимости.

По народному календарю,– День Пимена-Марина. Церковь чтит сразу двух святых – преподобного Пимена и мученика Марина. Другие названия праздника: "Марин", "Пимен", "День больных и сирот". 20 августа полагалось угощать больных и сирот яблоками, медом и пирогами. Ночи становились прохладными. По аистам гадали об осени. Продолжается Успенский пост.

Именины: Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Митрофан и Михаил, Никанор, Петр, Пимен, Стефан.

В этот день родились:

1890 - американский писатель Говард Лавкрафт (писал в жанре ужасов, фэнтези, мистики и научной фантастики –авторский стиль назван лавкрафтовскими ужасами). Жена Лавкрафта, писательница Соня Грин, родилась в украинском городе Ичня.

1924 - украинский физиолог и биофизик, Герой Украины, Платон Костюк.

1974 - американский актер, режиссер и продюсер Миша Коллинз (больше всего известен по роли Кастиэля в сериале Сверхъестественное).

1981 - британский актер и певец Бен Барнс (Хроники Нарнии: Принц Каспиан, Дориан Грей).