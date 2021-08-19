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18:20 19.08.2021

Зеленский "не очень верит", что все обязательства по соглашению между США и Германией относительно "Северного потока-2" будут выполнены

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Зеленский "не очень верит", что все обязательства по соглашению между США и Германией относительно "Северного потока-2" будут выполнены

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он "не очень верит" в то, что все обязательства по соглашению между США и Германией относительно "Северного потока 2" будут выполнены.

"Конечно, я не доволен этой договоренностью, если я могу ее так назвать, и форматом, в котором она была достигнута», - сказал Зеленский в интервью The Washington Post и четырем другим СМИ в среду.

"На вопрос, считает ли он пакт между США и Германией предательством, Зеленский пожал плечами и улыбнулся", - говорится в статье The Washington Post с цитатами из интервью Зеленского.

Также указывается, что Зеленский сказал, что он еще раз обратится к президенту США Джозефу Байдену с просьбой вмешаться в вопрос во время их встречи в Белом доме 31 августа.

"Зеленский неоднократно подчеркивал в среду озабоченность по поводу безопасности Украины после того, как "Северный поток-2" заработает, потому что Москва может стать более агрессивной в своих отношениях с Киевом, когда он перестанет служить транзитным пространством для российского газа", - говорится в статье.

Как сообщалось, в начале августа в госдепартаменте США заявили, что новое правительство ФРГ после ухода с поста канцера Ангелы Меркель будет выполнять обязательства, взятые Германией в отношении "Северного потока 2", в том числе в плане продления транзита российского газа в Европу через Украину.

США и ФРГ ранее согласовали общую позицию по теме "Северного потока 2". Президент США Джо Байден в конце июля в очередной раз заявил, что с приходом к власти ничего не смог сделать для того, чтобы остановить строительство газопровода, поскольку его завершение уже находилось в финальной стадии.

Проектная компания Nord Stream 2 AG сообщила накануне, что к настоящему времени газопровод завершен на 99%.

 

Теги: #северный_поток_2 #зеленский
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