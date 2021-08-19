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14:04 19.08.2021

Абсолютное большинство украинцев гордится своим гражданством - опрос

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Абсолютное большинство украинцев гордится своим гражданством - опрос

Абсолютное большинство украинцев гордятся своим гражданством и склонны считать, что чаще всего людей объединяет вера в лучшее будущее.

Так, согласно опросу, обнародованному в четверг на сайте Фонда "Деминициативы", отмечается, что в целом за последние 19 лет есть устойчивая тенденция к росту количества украинцев, которые гордятся своим гражданством.

"Абсолютное большинство опрошенных (72%) скорее или очень гордятся украинским гражданством. Только 18,5% заявили, что скорее или совсем не гордятся этим фактом", - говорится в результатах опроса, касающихся идентификации их гражданства.

В целом общенациональное исследование приурочено к 30-летию Независимости Украины.

Что касается идентификации, то 59% прежде всего считают себя гражданами Украины, в то же время относительно часто встречается идентификация с населенным пунктом (19% опрошенным), еще 11% в первую очередь идентифицируют себя с жителями региона, в котором они проживают.

"По мнению опрошенных, вера в лучшее будущее чаще всего объединяет людей в украинском обществе - 36%. Силу этого фактора можно подчеркнуть тем, что второе место среди объединительных факторов занимают совместные трудности жизни - 29,5%", - говорится в результатах опроса.

Кроме того, важными объединительными моментами, по мнению украинцев, являются семейные и товарищеские чувства (27%), патриотические (25,5%), а также неудовлетворенность властью и стремление совместно преодолевать трудности жизни (по 22%). Лишь 8% респондентов, согласно опросу, указали, что украинцев ничего вообще не объединяет.

Оценивая успехи и неудачи Украины как государства за 30 лет, украинцы, несмотря на поддержку независимости, скорее пессимистичны в оценках: 29% опрошенных считают, что было больше негативного, и 46% указывают, что негативного и позитивного за эти годы было приблизительно поровну. В то время как 18% респондентов считают, что было больше позитивного.

Среди относительно успешных сфер украинцы назвали обеспечение равноправия мужчин и женщин, утверждение свободы слова, формирование украинской нации, построение демократии и укрепление обороноспособности страны.

Меньше всего, по мнению респондентов, Украине удалось быть успешной в борьбе с коррупцией, преступностью и в установлении социальной справедливости.

Отвечая на открытый вопрос, без указанных вариантов ответов, о том, что было самым большим препятствованием для развития Украины, украинцы назвали коррупцию (38,5%), и еще 18% отметили, что это война; 5,9% респондентов считают, что препятствием в развитии государства является некомпетентность власти.

Большинство респондентов (69%) считают, что Украина способна преодолеть проблемы и трудности, но более половины опрошенных считают, что это можно сделать только в отдаленной перспективе.

Общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" им Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 29 июля по 4 августа во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2019 респондентов возрастом от 18 лет, теоретическая ошибка выборки не превышает 2,3%.

Теги: #гражданство #опрос
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