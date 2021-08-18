Рада на внеочередной сессии 24 августа рассмотрит законопроект о большом Государственном Гербе

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на 24 августа созывает внеочередную сессию для рассмотрения законопроекта о большом Государственном Гербе Украины, сообщила пресс-секретарь спикера Ольга Туний.

"Председатель парламента Дмитрий Разумков в связи с требованием президента Украины подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии Верховной Рады Украины - 24 августа в 14:20. В ходе сессии будет рассмотрен проект закона о большом Государственном Гербе Украины (№5712)", - написала Туний в Фейсбуке.

Она также обнародовала скан распоряжения Разумкова о созыве внеочередной сессии 24 августа.

Как сообщалось, 24 августа Верховная Рада в 13.00 соберется на торжественное заседание по случаю 30-летия принятия Акта независимости Украины.

Еще одна внеочередная сессия украинского парламента пройдет 23 августа. На ней народные депутаты рассмотрят обращение Верховной Рады к ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, ПА ОЧЭС, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств об усилении международного сотрудничества в рамках "Крымской платформы" для противодействия агрессии Российской Федерации.