Бежавший из Кабула президент Афганистана Гани находится в ОАЭ

Афганский президент Ашраф Гани, бежавший на днях из Кабула, находится в ОАЭ, сообщает МИД этой страны.

"МИД ОАЭ может подтвердить, что наша страна из гуманитарных соображений приняла на своей территории президента Ашрафа Гани и его семью", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства ОАЭ.

Гани покинул на самолете Афганистан 15 августа, когда движение "Талибан" уже контролировало почти всю страну и готовилось взять под контроль и Кабул. Об уходе в отставку он не сообщал.

Агентство Associated Press передавало, что президент покинул страну лишь с узким кругом доверенных лиц, не предупредив об этом других политических лидеров Афганистана.