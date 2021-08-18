События

17:02 18.08.2021

Бежавший из Кабула президент Афганистана Гани находится в ОАЭ

1 мин читать
Бежавший из Кабула президент Афганистана Гани находится в ОАЭ

Афганский президент Ашраф Гани, бежавший на днях из Кабула, находится в ОАЭ, сообщает МИД этой страны.

"МИД ОАЭ может подтвердить, что наша страна из гуманитарных соображений приняла на своей территории президента Ашрафа Гани и его семью", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства ОАЭ.

Гани покинул на самолете Афганистан 15 августа, когда движение "Талибан" уже контролировало почти всю страну и готовилось взять под контроль и Кабул. Об уходе в отставку он не сообщал.

Агентство Associated Press передавало, что президент покинул страну лишь с узким кругом доверенных лиц, не предупредив об этом других политических лидеров Афганистана.

Теги: #оаэ #афганистан #ашраф_гани
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:34 18.08.2021
ЕС, США и еще около 20 стран подписали совместное заявление в защиту прав женщин в Афганистане

ЕС, США и еще около 20 стран подписали совместное заявление в защиту прав женщин в Афганистане

15:07 18.08.2021
Самолет Минобороны ждет в Омане разрешения на эвакуацию украинцев и других граждан из Афганистана

Самолет Минобороны ждет в Омане разрешения на эвакуацию украинцев и других граждан из Афганистана

13:17 18.08.2021
Western Union приостановила денежные переводы в Афганистан

Western Union приостановила денежные переводы в Афганистан

12:24 18.08.2021
Ситуация в Афганистане стабилизируется, но остается шаткой - Джонсон

Ситуация в Афганистане стабилизируется, но остается шаткой - Джонсон

12:04 18.08.2021
Самолет Минобороны вылетел в Афганистан для возможной эвакуации украинских граждан – МИД

Самолет Минобороны вылетел в Афганистан для возможной эвакуации украинских граждан – МИД

10:30 18.08.2021
В Афганистане нет украинских военнослужащих, только частные лица - Кулеба

В Афганистане нет украинских военнослужащих, только частные лица - Кулеба

10:26 18.08.2021
Известная режиссер Сахра Карими эвакуирована из Афганистана в Украину

Известная режиссер Сахра Карими эвакуирована из Афганистана в Украину

10:09 18.08.2021
Украина прорабатывает возможности эвакуации из Афганистана как своим самолетом, так и с помощью партнеров - Енин

Украина прорабатывает возможности эвакуации из Афганистана как своим самолетом, так и с помощью партнеров - Енин

01:40 18.08.2021
Байден и Джонсон договорились провести виртуальный саммит G7 по Афганистану

Байден и Джонсон договорились провести виртуальный саммит G7 по Афганистану

22:39 17.08.2021
США стремятся эвакуировать из Афганистана до 9 тыс. человек в день

США стремятся эвакуировать из Афганистана до 9 тыс. человек в день

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕС, США и еще около 20 стран подписали совместное заявление в защиту прав женщин в Афганистане

Рада на внеочередной сессии 24 августа рассмотрит законопроект о большом Государственном Гербе

Самолет Минобороны ждет в Омане разрешения на эвакуацию украинцев и других граждан из Афганистана

Кабмин Украины разрешил лицам с одной дозой вакцины от COVID-19 пересекать границу без прохождения самоизоляции

Одесская ОГА инициирует перенос начала учебного года на 20 сентября, чтобы заработать на "бархатном сезоне"

ПОСЛЕДНЕЕ

Минреинтеграции осуждает очередные случаи незаконных задержаний в Крыму

С начала суток на Донбассе наблюдается тишина – штаб ООС

Рада на внеочередной сессии 24 августа рассмотрит законопроект о большом Государственном Гербе

Ожидается прибытие в Умань около 50 тыс. хасидов на празднование Рош ха-Шана – Нацполиция

В районе аэропорта Кабула сохраняется напряженность, в самом городе обстановка нормализуется - ТВ

В Украине отсутствие прививки против COVID-19 не является основанием для отказа в приеме ребенка на учебу – Минздрав

Большинство украинцев считают, что выборам в ОРДЛО должна предшествовать демилитаризация региона - соцопрос

В Луганской области в результате обстрела ранена местная жительница

Кабмин Украины разрешил лицам с одной дозой вакцины от COVID-19 пересекать границу без прохождения самоизоляции

Кабинет министров переназначил действующего главу ГКАУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА