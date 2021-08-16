Генпрокуратура Узбекистана расследует массовое проникновение афганских военных через границу страны

Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила о массированном незаконном проникновении на территорию страны представителей Вооруженных сил Афганистана.

По данным Генпрокуратуры, 14-15 августа воздушную границу Узбекистана незаконно пересекли 22 военных самолета и 24 вертолета Афганистана с 585 вооруженными военнослужащими этой страны. "Все воздушные суда были принудительно посажены в международном аэропорту города Термеза (юг страны, граничит с Афганистаном - ИФ)", - говорится в сообщении.

Наряду с этим три афганских военных самолета "Эмбрайер-314", запросившие разрешение на посадку в аэропорту "Хонабад", были предупреждены о посадке в аэропорту Термеза и были взяты под сопровождение двух самолетов ВВС Узбекистана "МиГ-29", говорится в сообщении.

Однако во время сопровождения "Эмбрайер-314" и "МиГ-29" столкнулись. В результате афганский самолет рухнул на территорию Шерабадского района Сурхандарьинской области. Пилоты катапультировались.

Кроме того, как сообщает Генпрокуратура, 158 граждан Афганистана и военнослужащих этой страны незаконно проникли на территорию Узбекистана по проходящей вдоль границы реке Амударья.

По всем данным фактам Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовные дела и в настоящее время проводит следственные мероприятия.

Ранее МИД Узбекистана сообщил, что 14 августа группа из 84 военных правительственных сил Афганистана пересекла границу страны и обратилась за помощью. По данным МИД, этим военным была оказана медицинская помощь, предоставлено питание, организовано их временное размещение.

В это же время на афганской части моста "Термез-Хайратон" было отмечено скопление военнослужащих правительственных войск Афганистана. Позже афганские граждане, скопившиеся на мосту, покинули его самостоятельно.

Ранее в понедельник более 100 афганских военнослужащих высадились в аэропорту таджикского города Бохар.

"Таджикистан получил сигналы SOS, после чего в соответствии с международными обязательствами страны было принято решение разрешить совершить посадку афганским военнослужащим в аэропорту города Бохтар", - сообщили "Интерфаксу" в управлении информации и печати МИД Таджикистана.

"В аэропорту города Бохтар высадились более 100 военнослужащих из Афганистана", - уточнили в управлении.