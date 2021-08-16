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08:39 16.08.2021

В Одесской области спасатели ликвидировали пожар на складах, где хранилось зерно

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В Одесской области спасатели ликвидировали пожар на складах, где хранилось зерно

В Одесской области спасатели ликвидировали пожар на складах, где хранилось зерно, на площади 1 тыс. кв м, жертв нет, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"15 августа в 18:16 вблизи с. Визирьша Одесского района в одноэтажном складском здании (200х50 м) для хранения зерна ООО "ТИС-Минудобрения" возник пожар. Жертв и пострадавших нет.", - говорится в сообщении.

Как отмечается, спасатели ликвидировали возгорание в 19:30 пожар.

"Огнем уничтожено транспортировочную ленту и кровля на площади 1 тыс. кв.м. Спасены 30 тыс. тонн зерна", - отметили в ГСЧС.

К тушению привлекалось 81 человек и 22 единицы техники, из них 69 человек и 18 единиц техники ГСЧС.

Теги: #зерно #украина #склады #одесская_область
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