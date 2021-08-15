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16:50 15.08.2021

СМИ сообщают об отъезде президента Афганистана Гани в Таджикистан

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СМИ сообщают об отъезде президента Афганистана Гани в Таджикистан

Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан, сообщает "Азия плюс" со ссылкой на Саджада Нуристани, чиновника в нынешнем афганском правительстве.

"Азия плюс" приводит слова Нуристани о том, что Гани сопровождают его советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб и глава администрации Фазл Махмуд Фазли. "Нуристани отметил, что после Таджикистана Гани должен вылететь в третью страну, но в какую именно, пока не известно", - говорится в сообщении.

Подтверждений этой информации из других источников пока нет.

Теги: #афганистан #ашраф_гани
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