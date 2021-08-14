Зеленский поздравил участников, организаторов и гостей 12-го Одесского международного кинофестиваля

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил участников, организаторов и гостей с открытием 12-го Одесского международного кинофестиваля.

"Сердечно поздравляю вас с открытием 12-го Одесского международного кинофестиваля. Приятно, что Одесский кинофорум стал чрезвычайно важным культурным событием, которое способствует развитию национального кино, его интеграции в европейское культурное пространство, международном сотрудничестве кинематографистов", – говорится в поздравлении на сайте главы государства в субботу вечером.

Зеленский выразил благодарность организаторам фестиваля "за активную гражданскую позицию, вдохновения в популяризации отечественных фильмов, поддержке творческой молодежи".

"Мне близок девиз фестиваля – "Кино в твоем ДНК", ведь это и обо мне, и о многих соотечественниках, в ДНК которых ген любви к кино. Верю в мощный талант украинских деятелей культуры и убежден, что нынешнее поколение кинематографистов принесет нашему кино мировую славу. Желаю всем удачи, счастья и незабываемых впечатлений от просмотра", – сказано в поздравлении президента.