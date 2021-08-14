Акция протеста "Национального корпуса" завершилась
Акция протеста, анонсированная партией "Национальный корпус", завершилась.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", протестующие после скандирований лозунгов против действующей власти и намерений имплементировать так называемую "формулу Штайнмайера" уходят из-под дома, где находилась квартира президента Владимира Зеленского, в сторону метро "Арсенальная".
Многие из протестующих в балаклавах.
Возле Мариинского парка по-прежнему дежурят полицейские и медицинские патрули.
Информации о задержанных нет.
Ранее полиция Киева сообщила, что семеро полицейских и один военнослужащий Нацгвардии пострадали от действий митингующих. Также среди пострадавших - несколько граждан.
"14 августа во время запланированной акции у Офиса президента Украины состоялись столкновения между митингующими и правоохранителями. Полицейские осматривали вещи участников, однако большинство из них отказалась показывать содержимое сумок, а в дальнейшем - спровоцировали конфликт с применением дымовых шашек и камней в сторону правоохранителей", - отмечалось в сообщении.