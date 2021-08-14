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04:14 14.08.2021

Встреча глав МВД стран ЕС в связи с миграционной ситуацией в Литве пройдет 18 августа

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Встреча глав МВД стран ЕС в связи с миграционной ситуацией в Литве пройдет 18 августа

Внеочередная встреча министров внутренних дел стран ЕС пройдет 18 августа в рамках механизма кризисного реагирования на миграционную ситуацию в Литве.

"Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась к Республике Словении, председательствующей в Совете ЕС, с просьбой созвать внеочередную встречу министров внутренних дел в контексте механизма комплексного реагирования на политические кризисы (IPCR)", - сообщила в пятницу пресс-служба Совета ЕС.

Совещание пройдет в режиме онлайн.

Теги: #ес #мвд #литва
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