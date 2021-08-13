События

17:04 13.08.2021

Нардеп Фриз инициировала перевод и озвучила первую серию фильма о шпионаже РФ на Балканах

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Нардеп Фриз инициировала перевод и озвучила первую серию фильма о шпионаже РФ на Балканах

Народный депутат Ирина Фриз (фракция "Европейская солидарность") инициировала перевод на украинский язык и приняла участие в озвучивании первой серии фильма "Русский шпионаж на Западных Балканах" документального видеопроекта VIRUSSIA.

"Убеждена, что этот фильм должны посмотреть в Украине, поэтому инициировала перевод фильма на украинский и приняла участие в его озвучке. Этот фильм имеет большое значение для Украины, которая более 7 лет находится в войне с Россией, чтобы глубже понять и сравнить цели и методы продвижения Кремлем "русского мира" в разных странах мира, противостоять российской пропаганде", - написала Фриз в Фейсбуке в пятницу.

Как сообщила народный депутат агентству "Интерфакс-Украина", вторая серия фильма из четырех будет переведена и озвучена в сентябре. Фриз уточнила, что автором проекта является журналист, заместитель директора Косовской телерадиокомпании RTK Ментор Шала.

Теги: #фриз #фильм
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