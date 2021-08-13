Гостуризма просит СБУ проверить причастность "Клуба туристов Кулуар" к организации незаконного пребывания иностранных военных в Украине

Государственное агентство развития туризма обратилось в Службу безопасности Украины с заявлением о возможной причастности туроператора ООО "Клуб туристов Кулуар" к организации незаконного пребывания иностранных военных на территории Украины.

"Государственное агентство развития туризма обращается в Службу безопасности Украины с заявлением о возможной причастности туроператора ООО "Клуб туристов Кулуар" к действиям, направленным на организацию незаконного пребывания иностранных военных на территории Украины, а также в Государственную регуляторною службу для получения разрешения на внеплановую проверку лицензиата на соблюдение им лицензионных условий туроператорской деятельности, с целью аннулирования лицензии на право осуществления туроператорской деятельности", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также в Гостуризма подчеркнули, что Украина всегда подтверждает свою последовательную и решительную поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах, а также приверженность стратегическому партнерству между государствами и совершенно не поддерживает украинский бизнес, который во времена прямой вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и Грузии осуществляет деятельность направленную на поддержку или сотрудничество с агрессором.

Ранее в социальных сетях была распространена информация, что якобы туристическая компания "Кулуар" устраивает горные туры в России, а также в оккупированной Абхазии.