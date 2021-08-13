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06:54 13.08.2021

Блинкен обсудил Афганистан с главами МИД Канады и Германии, генсеком ООН

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Блинкен обсудил Афганистан с главами МИД Канады и Германии, генсеком ООН

Госсекретарь США Энтони Блинкен в состоявшихся телефонных беседах с главами МИД Канады Марком Гарно, Германии Хайко Маасом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил вопросы сокращения дипломатического присутствия Соединенных Штатов в Афганистане, сообщил американский госдепартамент.

В беседах Блинкен обсудил с партнерами "планы Соединенных Штатов по сокращению гражданского присутствия в Кабуле в свете меняющейся ситуации в области безопасности", говорится в сообщении.

В то же время, он "подчеркнул, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержанию прочных дипломатических отношений и отношений в области безопасности с правительством Афганистана и сотрудничеству с союзниками".

Стороны обменялись мнениями об обстановке в области безопасности в Афганистане, "неотложной необходимости пресечения насилия и продолжающихся дипломатических усилиях".

"Госсекретарь подтвердил, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержке политического урегулирования конфликта", - информировал госдеп.

В то же время, лидеры афганского движения "Талибан" заявили, что не намерены вести переговоры с властями Афганистана до тех пор, пока на посту президента страны находится Гани, сообщил ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан.

Как сообщалось, правительство Канады направит в Кабул подразделение спецназа, который будет обеспечивать безопасность сотрудников канадского посольства в процессе его эвакуации и до закрытия, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на информированный источник.

Ранее о направлении в Кабул 3 тыс. военных для обеспечения безопасной эвакуации части своего посольства сообщил Вашингтон, около 600 военных с той же целью направляет Лондон.

По данным СМИ, боевики "Талибан" продолжают активное наступление. Агентство Associated Press сообщило, что в четверг талибы захватили второй и третий по величине после Кабула города Афганистана - Кандагар и Герат. Под контролем "Талибан" в настоящее время 12 из 34 провинциальных столиц Афганистана.

Теги: #сша #афганистан #госсекретарь #обсуждение
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