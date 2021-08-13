ВОЗ создаст новую группу по выяснению происхождения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена создать новую группу экспертов для работы над выяснением происхождения коронавируса, которая будет называться Международная научная консультативная группа по происхождению новых патогенов (SAGO).

"Объявив открытый конкурс на выдвижение кандидатур в SAGO, ВОЗ создает прозрачную основу для новой научно-консультативной группы, в работе которой, как мы ожидаем, примут участие все государства-члены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что консультативная группа будет отвечать за консультирование ВОЗ по вопросам разработки глобальной структуры для систематического изучения возникновения будущих новых патогенов с пандемическим потенциалом. Относительно коронавируса она будет поддерживать скорейшее проведение исследований.

При этом ВОЗ призвал правительства всех стран деполитизировать ситуацию и сотрудничать для ускорения исследований происхождения коронавируса.

"Этот открытый призыв направлен на то, чтобы обеспечить выявление широкого спектра научных навыков и опыта для консультирования ВОЗ по вопросам исследований, необходимых для определения происхождения какого-либо будущего возникающего патогена с пандемическим потенциалом", - говорится в сообщении.

ВОЗ также надеется на продолжение предыдущих миссий в Китай по изучению происхождения SARS-CoV-2 для того, чтобы собрать достаточно данных для опровержения гипотезы о возможной утечке вируса из лаборатории в Ухане.