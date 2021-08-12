События

19:20 12.08.2021

Талибы захватили Герат - третий по величине город Афганистана - СМИ

1 мин читать
Талибы захватили Герат - третий по величине город Афганистана - СМИ

Боевики движения "Талибан" в четверг взяли под контроль Герат - третий по величине город Афганистана, сообщают региональные СМИ со ссылкой на источник в силах безопасности.

По данным источника, правительственные силы отступили.

Это столица одиннадцатой провинции Афганистана, захваченная талибами за последние дни.

Также в четверг боевики движения "Талибан" взяли под контроль Кандагар - столицу одноименной провинции в южном Афганистане, второй по численности населения город страны. Кроме того, согласно заявлению талибов, они взяли под контроль основные районы города Газни, центра одноименной провинции на юго-востоке Афганистана.

Ранее талибы захватили столицы провинций Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан.

Накануне агентство Associated Press отмечало, что боевики "Талибана" контролируют уже две трети территории Афганистана.

Теги: #герат #афганистан #захват #талибы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:48 12.08.2021
Талибы отказываются вести переговоры с Кабулом, пока Гани занимает пост президента Афганистана

Талибы отказываются вести переговоры с Кабулом, пока Гани занимает пост президента Афганистана

08:07 11.08.2021
Президент Афганистана Гани прибыл в "северную столицу" страны Мазари-Шариф для организации отпора талибам

Президент Афганистана Гани прибыл в "северную столицу" страны Мазари-Шариф для организации отпора талибам

06:32 11.08.2021
Верховный комиссар ООН по правам человека призвала талибов вернуться за стол переговоров

Верховный комиссар ООН по правам человека призвала талибов вернуться за стол переговоров

06:28 11.08.2021
Талибы объявили о захвате центра провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана

Талибы объявили о захвате центра провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана

05:07 11.08.2021
Министр обороны РФ сообщил, что талибы в Афганистане контролируют границу с Узбекистаном и Таджикистаном

Министр обороны РФ сообщил, что талибы в Афганистане контролируют границу с Узбекистаном и Таджикистаном

04:22 11.08.2021
США не поменяли планы вывода американского контингента из Афганистана - Байден

США не поменяли планы вывода американского контингента из Афганистана - Байден

23:29 10.08.2021
ЕС добивается политического импульса для мира в Афганистане, опираясь на региональных партнеров

ЕС добивается политического импульса для мира в Афганистане, опираясь на региональных партнеров

21:35 10.08.2021
Талибы захватили столицу провинции Баглан на севере Афганистана - СМИ

Талибы захватили столицу провинции Баглан на севере Афганистана - СМИ

07:39 10.08.2021
ООН призвала афганские стороны к немедленному прекращению огня

ООН призвала афганские стороны к немедленному прекращению огня

20:41 09.08.2021
Талибы захватили столицу провинции Саманган - еще один, шестой, провинциальный центр Афганистана

Талибы захватили столицу провинции Саманган - еще один, шестой, провинциальный центр Афганистана

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сотрудники больницы во Львовской области объявили голодовку в связи с долгами по зарплате

Кулеба прокомментировал приезд Лаврова в Крым: даже ливень - против российских оккупантов, и это еще "камни с неба" не начали падать

На Донбассе боец ВСУ получил огнестрельное ранение в результате обстрелов российских наемников – штаб ООС

СБУ проведет масштабные антитеррористические учения в Донецкой и Луганской областях

Офис генпрокурора проверяет информацию о пребывании Рудьковского в Монако

ПОСЛЕДНЕЕ

Сотрудники больницы во Львовской области объявили голодовку в связи с долгами по зарплате

Кличко анонсировал появление в Киеве памятника Ивану Франко

Президент Польши Анджей Дуда приедет в Киев для участия в Крымской платформе – канцелярия

Глава Минобороны Литвы: переписка МИД была украдена хакерами в ноябре прошлого года, нынешняя атака не увенчалась успехом

Зеленский пожелал украинским спортсменам успешного выступления на Паралимпийских играх в Токио

"Укрзализныця" ускоряет поезд "Киев - Солотвино, Чоп" и меняет его маршрут

Минкультуры расширило перечень проектов в рамках программы "Большая реставрация" на 2021 год

Правоохранители разоблачили схемы ввоза наркотиков в Украину под видом лекарств и косметической продукции

Кулеба прокомментировал приезд Лаврова в Крым: даже ливень - против российских оккупантов, и это еще "камни с неба" не начали падать

На Донбассе боец ВСУ получил огнестрельное ранение в результате обстрелов российских наемников – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА